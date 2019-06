Stuttgart Wein aus Kellern gestohlen

In der Nacht zum Sonntag (16.06.) hatten Diebe einen Kellerverschlag in Heslach aufgehebelt und hatten aus dem Keller 45 Flaschen Wein mitgenommen. Der Wein hat einen Wert von rund 500 Euro.

Auch in Möhringen brachen Diebe ein Kellerabteil auf und stahlen Wein im Wert von 850 Euro. Der Besitzer hatte den Aufbruch am Freitag (14.06.) bemerkt, war jedoch längere Zeit nicht mehr in seinem Keller gewesen.