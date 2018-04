Stuttgart/Winnenden Abstimmen mit Zigarettenstummeln

20 gelbe Boxen sollen vor Clubs in Stuttgart-Mitte angebracht werden. Die Zigaretten werden darin nicht nur entsorgt, man kann mit den Kippen an einer Abstimmung teilnehmen. Maultaschen oder Spätzle zum Mittagessen? Joggen am Bärensee oder im Rosensteinpark? Weindorf oder Volksfest? Die Fragen sollen den Anreiz zum Einwerfen geben, damit die Zigarettenstummel nicht weiter auf dem Boden landen.

Jährlich werden 4,5 Billionnen Zigarettenstummel achtlos weggeworfen

Laut Pressemitteilung von Kärcher, die das Projekt finanzieren, werden jährlich weltweit rund 4,5 Billionen Zigaretten achtlos weggeworfen. Ein Zigarettenfilter aus Celluloseacetat zersetze sich erst nach Jahren. Zudem sind in den Filtern bis zu 50 Prozent des in der Zigarette enthaltenen Teers gespeichert, der nach und nach in das Grundwasser gelangt. Um das in Stuttgart zu verhindern, wurde die aus Großbritannien stammende Idee vom Verein Sicheres und Sauberes Stuttgart e.V. aufgegriffen und für die Landeshauptstadt adaptiert.

Ausweitung auf ganz Stuttgart geplant

Die 20 Boxen sollen jedoch nur der Anfang sein, erläutert Klaus Thomas vom Verein Sicheres und Sauberes Stuttgart. "Wir hoffen natürlich, dass die Idee angenommen wird, damit wir das Einsatzgebiet schon bald ausweiten können."