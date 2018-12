Stuttgart Zalando eröffnet Outlet-Filiale

Online- Händler Zalando setzt immer stärker auch auf das "Offline-Geschäft". Zu den fünf bestehenden Outlets in Berlin, Frankfurt/Main, Köln, Leipzig und Hamburg kommen mit Münster, Stuttgart, Hannover, Mannheim, Ulm und Konstanz sechs weitere Städte hinzu. Das teilte das Unternehmen heute auf seiner Website mit. Der Laden in der baden-württembergischen Landeshauptstadt soll bereits im nächsten Jahr öffnen.

Outlet-Geschäftsführerin Dorothee Schönfeld erklärt das Modell in der Pressemitteilung folgendermaßen: "Die Zalando Outlets ergänzen andere Angebote der Zalando-Plattform strategisch sinnvoll. So verkaufen wir in den Outlets Ware, die wir im Onlineshop nicht mehr anbieten können. Es kann zum Beispiel sein, dass nur noch vereinzelte Größen vorhanden sind, es sich um Ware aus der Vorsaison handelt, oder ein Knopf fehlt."

Als Adresse des künftigen Outlets nennt das Unternehmen die Hirschstraße 26. Dort hatte im Sommer eine Jako-o-Filiale geschlossen.