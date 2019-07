"The Masked Singer" Wie MC Bruddaal zum Favoriten-Tipp für den Astronauten wurde

Ob da der Facebook-Post von MC Bruddaal vom 12. Juli eine Rolle spielt? "Dahanna könnet Ihr Tippa ob I d'r Aschtronaut ben... 👩‍🚀🤔" postet er und fügt praktischerweise den Link zur Abstimmung gleich hinzu. Praktisch ist auch, dass man sich für die Online-Abstimmung auf der Seite nicht registrieren muss und man theoretisch unbegrenzte Stimmen hat.

Der Fanclub war aktiv

Alles also ein vom Schwoba-Rapper, der im wahren Leben Henrik Brislow heißt, selbst erdachter PR-Coup? "Ich guck die Sendung nicht einmal" gibt Brislow auf Nachfrage unumwunden zu. Und seine Idee sei das auch nicht gewesen. Vielmehr hätten seine Fans schon die ganze Zeit heimlich für ihn gevotet, einer machte ihn via Instagram darauf aufmerksam. Da rangierte er gerade auf Platz Acht beim Astronauten-Tipp, gleich hinter Smudo von den Fantastischen Vier. Sein Fanclub schrieb ihm dann auch eine eMail :" Guck dahanna, wir hen di auf Platz zwoi hochgevotet, da gloschd, oder?", gehalten im typischen MC Bruddaal Schwoba-Slang.

Witzige Aktion bringt neuen Ruhm

Witzige Aktion, dachte er da bei sich, und unterstützte die Entwicklung mit seinem Facebook-Aufruf. Dass dies aber solche Ausmaße erreichen würde, hätte er nicht gedacht. "Es ist ja technisch relativ einfach, da jemanden hoch zu pushen" beschwichtigt er, findet es aber erstaunlich, wie groß diese Sendung sei und wieviel Aufmerksamkeit sie wecke.

Ob er schon etwas von seinen neuen Ruhm bemerkt? Immerhin hat die Online-Seite "Promiflash" bereits unter die Lupe genommen, wie er als ein "mäßig bekannter Rapper" zum Voting-Phänomen werden konnte. "Es schreiben mir verstärkt Leute auf Twitter oder sie schauen auf mein Profil, um rauszufinden, wer ich eigentlich bin" sagt MC Bruddaal. Noch merke er aber nicht viel vom neuen Kult-Status als Astronaut. Er wisse auch noch nicht genau, wie er daraus Profit schlagen könne. Fernsehsender seien normalerweise nicht sehr humorvoll, wenn es um unbezahlte Promotion geht. "Da darf man nicht mal eine Jogginghose mit seinem Namen drauf tragen".

Aber einen Plan hat er zumindest: "Ich denke, ich muss die nächste Sendung von The Masked Singer echt mal anschauen. Vielleicht nennen sie ja tatsächlich meinen Namen."

Die nächste Folge

Die letzte Folge von The Masked Singer läuft am Donnerstag, 1.August um 20.15 Uhr auf Pro Sieben. ProSieben zeigt die Show live. Das Vorbild ist die südkoreanische Sendung des TV-Senders MBC, das seit 2015 in Südkorea ausgestrahlt wird: „The King of Mask Singer” . Die Promis kommen aus allen Lebensbereichen – es könnten Musiker, Sportler, Schauspieler, Köche, Moderatoren, Politiker, Schriftsteller, Künstler, Trainer, Unternehmer oder andere bekannte Gesichter sein. Bislang entlarvt wurden als Teilnehmer: Volksmusik-Sängerin Stefanie Hertel (Panther), Topmodel Markus Schenkenberg (Eichhörnchen), Schauspieler Heinz Hoenig (Kakadu), Soup-Schauspielerin Susan Sideropoulus (Schmetterling), Sängerin Lucy Diakovska (Oktopus).