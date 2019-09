Tiny-House-Ausstellung in Weinstadt Minimalismus, Romantik und rechtliche Hürden

Die Kunden seiner zehn Tonnen schweren Mini-Häuser zahlen an die 100 000 Euro und bringen in der Regel ein Grundstück mit. Sieht so ein nachhaltiges, ressourcenschonendes Rezept gegen Wohnungsnot aus? Der Weinstädter Schreiner Friedrich Dippon, der mit Architekt Fritz Barth ein eigenes Holzhaus zur Ausstellung beigesteuert hat, sagt: „Auch bei reduzierten Lebensformen werden Flächen versiegelt“, die „Tiny Häusle“ seien höchstens „ein kleiner Teil der Lösung“. Gartenbauer Michael Kupka, dessen verspiegeltes Haus das spektakulärste der Ausstellung ist (man sieht die Außenwelt wie durch eine Sonnenbrille) sagt mit einem Augenzwinkern, er habe den Menschen schon immer empfohlen, in den Garten zu ziehen.

"Es muss eine übergeordnete Regelung her"

Das ist laut Fertighaus-Hersteller Johannes Schwörer mancherorts bereits Realität. seine „Flying Spaces“, zu Deutsch „Fliegende Räume“, werden über Hausdächer hinweg dorthin gehievt, „wo man seit Jahren bauen will, aber es nicht schafft“. Die Menschen zögen im Alter aus dem großen Haus in die kleine Eigentumswohnung im Garten und überließen das Haus der jüngeren Generation. „So kriegen wir Innenverdichtung hin“, sagt Schwörer. Auch für ihn liegen die größten Hürden im Baurecht, wenngleich die Zweifel groß sind, dass sich hier in absehbarer Zeit etwas tut.

„Es muss eine übergeordnete Regelung her. Wir haben 16 Landesbauordnungen“, sagt Schwörer. In diesem Punkt sind sich alle Aussteller einig. Der Gesetzgeber müsse auf den Trend reagieren, muss klären: Was ist wo erlaubt und was geht gar nicht? Schließlich stoßen die winzigen Häuser auf großes Interesse. Hans Batschauer, der die Ausstellung mit den sieben Herstellern für die Stadt Weinstadt organisiert hat, berichtet von mittlerweile mehr als 45 000 Besuchern.