Trotz Aktenzeichen XY Schorndorfer Uhrenraub bleibt weiter ungelöst

Das Ehepaar Salomon musste sich im Zuge der Vorbereitungen zum Beitrag in Aktenzeichen XZ nochmals der Erinnerung stellen – aber dann „hat sich alles wieder gelegt.“ Und jetzt? Jetzt ist man so weit wie zuvor: Niemand weiß, wer der Mann war, wo die Uhren sind und warum er genau diese Exemplare haben wollte. Das Aktenzeichen XY blieb – dem Titel der Sendung entsprechend – ungelöst.

Aktenzeichen XY: Seit 1967 auf Sendung

Bei Raub liegt die Erfolgsquote der Sendung bisher bei gut 31 Prozent. Der Schorndorfer Fall zählt nun zu einer langen Reihe von knapp 1340 Raubdelikten, die „Aktenzeichen XY“ seit Bestehen der Sendung aufgegriffen hat. „XY ist eine der ältesten TV-Sendungen im deutschen Fernsehen überhaupt“, so Chefredakteurin Ina-Maria Reize-Wildemann. Am 20. Oktober 1967 ging die Reihe erstmals auf Sendung. Eduard Zimmermann gab den Startschuss mit den Worten: „Den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung nutzen, das ist der Sinn dieser Sendereihe.“

„Der Kern des Formats ist absolut unverändert geblieben, aber die Umsetzung wurde natürlich vorsichtig und behutsam modernisiert und den aktuellen Sehgewohnheiten angepasst“, erläutert Ina-Maria Reize-Wildemann. Menschen interessieren sich für Kriminalfälle – das war schon immer so. Warum das so ist, dazu gibt’s diverse Theorien. Die Chefredakteurin glaubt, „dass das große Interesse am Thema Kriminalität etwas sehr grundlegend Menschliches ist. Man will wissen, woher Gefahr droht“.