Trotz der Anwohnerproteste Zum Endersbacher Biergarten kommt ein Hotel

In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses wurde der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan vorgestellt. Der konkrete Bauantrag war natürlich nicht Thema, aber es war für alle klar, dass es um den Biergarten geht. Einige Anwohner saßen auf den Zuhörerbänken und verfolgten die Debatte. Baubürgermeister Thomas Deißler machte gleich deutlich, was er von der Idee hält, den bei den Anwohnern umstrittenen Biergarten vom Steinbruch auf die benachbarte Birkelspitze zu verlagern – nämlich nichts. „Es ist der völlig falsche Ort.“

Baubürgermeister für Anwohnerparkplätze

Deißler begründete es damit, dass in dem neuen Konzept nun auch ein Hotelbetrieb vorgesehen sei und nicht nur ein Biergarten. Fakt ist freilich, dass es im Steinbruch bislang sehr wenige Parkplätze gibt – mit der Folge, dass die Biergartengäste das ganze Wohngebiet regelmäßig zuparkten. Zwar wurde ein offizieller Stellplatz auf dem benachbarten Birkelareal ausgewiesen, aber der liegt weiter weg. Folge: Aus Gründen der Bequemlichkeit wird er nicht ausreichend genutzt.

Für Deißler besteht die Lösung darin, Anwohnerparkausweise einzuführen. Dann dürften Biergartengäste im Trappeler nicht mehr parken. Ob das möglich ist, wird nach seiner Aussage vom Weinstädter Ordnungsamt gerade geprüft. „Wenn es nicht geht, wird es schwierig“, räumt der Baubürgermeister ein.

Anwohner anhören, aber nicht einbeziehen

Die Anwohner will Deißler im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens anhören – aber in das konkrete Bauprojekt möchte er sie nicht einbeziehen. Für ihn ist klar, dass es einen enormen Bedarf in der Bevölkerung an solch einem Restaurant mit Hotel im Trappeler gibt. Das überwiegt für Deißler. „So funktioniert die Demokratie.“

CDU-Fraktionschef Ulrich Witzlinger mahnte indes an, für eine Entscheidung den Stadträten auch mitzuteilen, um welchen Bedarf an Parkplätzen es geht. Es wäre aus seiner Sicht schade, wenn die Anwohner vergrätzt würden. Das letzte Wort in Sachen Aufstellungsbeschluss hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28. November. Unsere Zeitung hat versucht, eine der Wortführerinnen der protestierenden Anwohnerschaft zu sprechen. Sie war jedoch für eine Stellungnahme nicht erreichbar.