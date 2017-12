TVB 1898 Stuttgart Jogi Bitter im erweiterten EM-Kader

Johannes Bitter, Torhüter des TVB 1898 Stuttgart, ist im erweiterten Kader für die Europameisterschaft im Januar. Bundestrainer Christian Prokop hat den 28er-Kader am Dienstag (05.12.) dem europäischen Verband melden lassen. Maximal 16 Spieler werden im endgültigen Kader stehen. Dieser muss am 12. Januar benannt werden. An diesem Tag beginnt auch die Europameisterschaft.