TVB Stuttgart Nach Derby-Niederlage: TVB unter Druck

Das verlorene Torhüter-Duell war nicht das einzige Problem, mit dem der TVB unter dem Hohenstaufen zu kämpfen hatte. Es klemmte an allen Ecken und Enden – überraschenderweise eigentlich, schließlich schien der TVB mit dem überzeugenden 30:26-Pokalsieg am Mittwoch gegen Erlangen endlich in die Saison gefunden zu haben. In Göppingen jedoch wurde das alte Dilemma wieder offensichtlich: Dem neu formierten Team fehlt nach wie vor die Stabilität, es lässt sich zu schnell aus der Ruhe bringen. Erwischen zudem zu viele Spieler oder gar ein Mannschaftsteil einen schwachen Tag, lässt sich dies nicht mehr kompensieren. Am Sonntag überzeugten im Grunde lediglich die beiden Außen Patrik Zieker und Sascha Pfattheicher sowie der unermüdliche Adam Lönn. Gegen ein abgezocktes, allerdings nicht überragendes Team wie FA Göppingen reicht dies freilich nicht.

Klar ist, dass den TVB die Abstimmungsprobleme im Angriff noch eine Weile begleiten werden und die lange verletzten Rückraumspieler David Schmidt und Robert Markotic noch Leistungsschwankungen unterliegen. Durchaus besorgniserregend dagegen war die Leistung in der Defensive in den zweiten 30 Minuten. Die Ansagen des Trainers Jürgen Schweikardt während der beiden Auszeiten in der 40. und 50. Minute waren jedenfalls unmissverständlich. „Ich will, dass ihr euch wehrt. Für uns und unsere Fans.“

Beim Sieg gegen Erlangen hatte der TVB mit seiner körperlichen Präsenz in der Deckung überzeugt. „Das haben wir gegen Göppingen überhaupt nicht hingekriegt. Und das ist nun einmal ein ganz wichtiger Teil im Handball“, so Schweikardt.

Mannschaft habe den Ernst der Lage erkannt

In den nächsten beiden Spielen muss der TVB diese Grundtugend dringend wieder aufs Spielfeld bringen. Ansonsten dürfte auch bei den extrem kampfstarken Eulen in Ludwigshafen am Samstag und gegen Lemgo nichts zu holen. „Wir brauchen da nicht drumrumreden“, sagt Schweikardt. „Wir stehen unter Druck. Dass da etwas Zählbares rauskommen muss, dürfte klar sein.“

Auch wenn das Derby wenig Grund zum Optimismus bietet: Schweikardt spürt Signale, dass seine Mannschaft den Ernst der Lage erkannt hat. Auf der Heimfahrt aus Göppingen habe keiner den Kopf hängen lassen. „Die Spieler haben sich schon damit beschäftigt, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen.“