TVB Stuttgart Wie der TVB wieder Sicherheit gewinnen will

Vier bis sechs Wochen Zwangspause für David Schmidt

Nach dem lendenlahmen Auftritt in der Vorwoche beim TBV Lemgo freute sich Jürgen Schweikardt über den enormen Kampfgeist, den sein Team trotz aller Widrigkeiten an den Tag legte. Die eine oder andere diskussionswürdige Schiedsrichterentscheidung nahm der TVB-Trainer zwar zur Kenntnis. „Größere Gedanken verschwende ich daran aber nicht“, sagte er am Tag danach. Zwangsläufig länger beschäftigen dagegen werden ihn die Folgen der Szene aus der 55. Minute: David Schmidt, wieder einmal der erfolgreichste Werfer und torgefährlichste Rückraumwerfer des TVB, ging beim Spielstand von 22:22 gegen Marko Mamic ins Eins-gegen-eins. Der kroatische Vize-Europameister, der sich kurz zuvor bereits wegen einer Schauspieleinlage die Missgunst der 5400 Fans in der Porsche-Arena zugezogen hatte, stoppte Schmidt ziemlich rüde und auf Kosten einer Zeitstrafe.

Für Schmidt hatte diese Aktion weitreichende Folgen: Er kugelte sich einen Finger der Wurfhand aus und wird, so schätzt sein Trainer, vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen. Ob die Bänder und Sehnen etwas abbekommen haben, lässt sich noch nicht beurteilen, weil der Finger dick geschwollen ist. Angesichts des kompakten Spielplans bedeutet diese Nachricht vermutlich vier bis sechs Spiele Zwangspause. In Melsungen und Kiel sowie in den extrem wichtigen Heimspielen gegen den Zwölften HC Erlangen, das einen Rang schlechter platzierte FA Göppingen und den Abstiegskonkurrenten HBW Balingen-Weilstetten muss sich Jürgen Schweikardt etwas einfallen lassen.