Bilder von Diebesgut veröffentlicht Überfall auf Juwelier in Schorndorf bei Aktenzeichen XY

An dem Montagabend im September betrat ein maskierter Täter kurz nach 18 Uhr in der Johann-Philipp-Palm-Straße das Geschäft eines Juweliers. Er bedrohte die Verkäufer mit einer schwarzen Pistole und nahm mehrere hochwertige Uhren aus der Auslage mit. Von dem in Richtung des alten Friedhofs geflüchteten Räubers liegt folgende Beschreibung vor:

Er war etwa 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte helle Haut und sprach Deutsch. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und einer schwarzen Hose. Sein Gesicht war mit einem schwarzen Tuch bedeckt.

Bei den entwendeten Uhren handelte es sich um Einzelanfertigungen eines Goldschmieds. Deshalb könnten diese Unikate für die weiteren Ermittlungen der Polizei besonders wertvoll sein.