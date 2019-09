Verkehrspolitik in Waiblingen Studenten erarbeiten Konzepte für Fronackerstraße

Waiblingen. Die Verkehrspolitik in Waiblingen wird vom Auto regiert. Das behaupten die Grüne und die Alternative Liste. Deshalb haben sie Studenten in die Stadt geholt, um sich ein unabhängiges Bild zu machen und neue Ideen zu entwickeln. Eine davon: „Shared Space“ und weniger Parkplätze in der Fronackerstraße.