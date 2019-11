Vermisste Seniorin aus Waiblingen Wie Rettungshund „Bailey“ zum Lebensretter wurde

Für richtiges Verhalten gibt’s Leckerli, Lob und Zuwendung

Sabine Moscal gehört der Staffel Bundesverband Rettungshunde Rems-Murr an, ist von Beruf Altenpflegerin und engagiert sich seit 17 Jahren in diesem Ehrenamt. Baileys Geburt erlebte die 50-Jährige vor elfeinhalb Jahren live mit, und wenige Wochen später nahm sie die Hündin bei sich auf. Als „vollwertige Familienmitglieder“ leben Bailey und ein zweiter Hund bei Moscals in Weiler zum Stein. In regelmäßigen Abständen muss ein „Stöberhund“ wie Bailey eine Prüfung ablegen, um sicherzustellen, dass er seinen Aufgaben nach wie vor gewachsen ist. „Stöberhund“ heißt, Bailey ist trainiert darauf, Menschen zu finden; er sucht nicht wie ein Mantrailer-Hund nach der Geruchsspur eines ganz bestimmten Menschen.

Die Ausbildung von Spür- und Suchhunden basiert auf positivem Feedback: Für richtiges Verhalten gibt’s Leckerli, Lob und Zuwendung. Bailey durfte in der Nacht sofort nach seinem Sucherfolg eine Dose Spaghetti Carbonara leerschlabbern: Sabine Moscal hatte diese Art von Extra-Mahlzeit in weiser Voraussicht bei sich, ebenso den Lieblingsball ihrer Hündin. Noch am Suchort nachts im Wald spielte jemand aus Sabine Moscals Team mit dem Hund, um ihm zu signalisieren: Das hast du super gemacht! Weiter so!

Die Schäferhündin wird nicht so bald in Rente gehen

Oft sind die Suchteams auch nicht erfolgreich. Dann versteckt sich auch mal jemand aus der Mannschaft im Suchgebiet, und der Hund darf ihn finden, berichtet die Rettungshundeführerin: Die Tiere sollen ein Erfolgserlebnis haben und ihre Belohnung genießen, das macht sie stark.

Für die Menschen ist in einer Nacht wie dieser auch gesorgt, berichtet Heide Wieland vom Roten Kreuz, die den Einsatz in der Nacht auf Mittwoch leitete. Ein beheiztes Zelt war aufgestellt, es gab warme Getränke und Brezeln für die Helfer. Sie alle waren einem bestimmten Abschnitt im Suchgebiet zugeordnet; 15 Hunde suchten nach der Frau. Mit 39 Einsatzkräften war diese Suche nicht mal eine besonders großangelegte; „wir hatten schon viel größere Einsätze“, erzählt Heide Wieland, Gruppenleiterin bei der Rettungshundestaffel des Roten Kreuzes Rems-Murr. Bis ein Flächenhund ausgebildet ist, vergehen zwei bis drei Jahre, in welchen zweimal pro Woche trainiert wird. Die Prüfungen beschreibt Heide Wieland als „sehr anspruchsvoll. Die Durchfallquote ist ziemlich hoch.“

Baileys nächste Prüfung steht erst in einem Jahr wieder an. Die Schäferhündin wird trotz ihres relativ hohen Alters noch nicht so bald in Rente gehen, das steht spätestens seit dieser Nacht fest. Vermutlich freut sie sich schon allein wegen der Spaghetti Carbonara auf den nächsten Einsatz: „Such voran.“