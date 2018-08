Verteilung der TV-Gelder So viel kassiert der VfB Stuttgart

Stuttgart.

Insgesamt verteilt die Deutsche Fußball Liga (DFL) in der neuen Saison 1,117 Milliarden Euro aus der Vermarktung der nationalen Medien- und Sponsorenrechte an die 36 Clubs der ersten und zweiten Bundesliga. Von der Rekordsumme fließen 39,815 Millionen Euro in die Kasse des VfB Stuttgart.