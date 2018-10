Vertrag bis 2021 Patrick Zieker wechselt zum TVB 1898 Stuttgart

Noch in der Jugend wechselte Zieker von seinem Heimatclub Steinheim-Kleinbottwar nach Bietigheim. Nach vier Jahren bei der SG BBM und als Jugendweltmeister mit der DHB-Auswahl 2011 ging es dann für den Linksaußen zum TBV Lemgo Lippe. In den folgenden sieben Jahren hat Zieker viel Erfahrung in der Bundesliga sammeln können.

Vergangene Saison war der Rechtshänder 115 Mal in der DKB Handball-Bundesliga für seinen Club erfolgreich. Ab Sommer 2019 geht es für den 24-Jährigen, gebürtigen Ludwigsburger, wieder zurück in Richtung Heimat. „Nach den dann sieben schönen Jahren in Lemgo gehe ich mit voller Vorfreude die neuen Aufgaben beim TVB an. Dass ich dies mit meiner Rückkehr in die Heimat verbinden kann, ist perfekt“, so Patrick Zieker.

„Patrick hat trotz seines jungen Alters schon enorm viel Bundesligaerfahrung gesammelt. Wir freuen uns deshalb sehr ihn ab 2019 in unserem Team zu haben. Er ist ein Kind der Region und wir haben ab dem ersten Gespräch gemerkt, dass er sich voll mit dem TVB und unseren Zielen identifizieren wird“, so TVB-Trainer Jürgen Schweikardt.