Veterinäramt Rems-Murr-Kreis Tollwut: Warnung an Käufer von Hundewelpen

Tierschützer kämpfen seit Jahren gegen den illegalen Welpenhandel, der neben tierschutzrechtlichen Problemen insbesondere in Bezug auf Tollwut eine Gefahr sei. „Erst wenn der Hund mindestens zwölf Wochen alt ist, kann er geimpft werden, weil er zuvor keinen Impfschutz ausbilden kann“, so Stephan Betz. Allerdings kämen häufig wesentlich jüngere Hunde aus Osteuropa nach Deutschland. Sie sind in der Regel ungeimpft, dies mache sich allerdings nicht jeder Hundefreund klar.

„Wer sich leichtgläubig einen süßen kleinen Welpen aus den Ländern kauft, hat widerrechtlich einen Hund ohne Impfschutz eingeführt.“ Zudem unterstütze er einen Verstoß gegen das Tierschutzrecht, weil Hunde nicht so früh von der Mutter getrennt werden dürfen. Bevor jemand mit Hunden Handel treiben darf, lässt sich das Veterinäramt den Sachkundenachweis vorlegen - er ist Voraussetzung für den geregelten Handel mit Hunden.

„In Ungarn setzen Züchter Hunde aus, die nicht perfekt geraten sind“

Betz rät Hundekäufern, sich vor dem Kauf den Heimtierausweis zeigen zu lassen: Dieser werde ausschließlich an zugelassene Tierärzte ausgegeben. „Liegt dieser vor, zusammen mit einer gültigen Tollwut-Impfung, ist man wegen der Tollwut auf der sicheren Seite.“ Existiert kein Nachweis über eine Impfung des Hundes oder ist er mit gefälschten Papieren in Deutschland gelandet, werde das Tier in Quarantäne gesteckt. Wichtig zu wissen: Eine Quarantäne aufgrund des fehlenden Tollwutschutzes ist eine große Belastung für die Welpen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verhaltensstörungen führen könne.

Wer meint, etwas Gutes zu tun, indem er Straßenhunde in Osteuropa „rettet“, solle die andere Seite bedenken: „In Ungarn setzen Züchter Hunde aus, die nicht perfekt genug geraten sind. Dies wiederum ist dem Umstand geschuldet, dass diese Hunde für unseren Markt und unsere Ansprüche überhaupt gezüchtet werden.“ Eine ungute Verkettung.

Aushebeln lassen sich die Missstände durch eine grundlegende Einsicht: „Es gibt genügend vermittelbare Hunde in unseren Tierheimen, wir müssen nicht auf Hunde aus anderen Staaten, insbesondere aus Tollwut-Risikoregionen zurückgreifen“, so Betz. Zumal man sich mit einem Straßenhund weitere Probleme einfangen könne. „Sie sind in der Regel ein freies Leben gewohnt, es kann sein, dass dies zu Problemen und Verhaltensstörungen führt, wenn sie plötzlich in einer Wohnung leben sollen.“

Wichtige Tipps für Hundekäufer und Auslands-Reisende mit Hund

Organisationen, die Hunde aus Osteuropa nach Deutschland bringen, benötigen zwingend eine Erlaubnis des zuständigen Veterinäramtes nach Paragraf 11 des Tierschutzgesetzes. Diese können sich Hundekäufer vorlegen lassen.

Zusätzlich zur gesetzlich vorgeschrieben Impfung ist es empfehlenswert, die Tiere zu entwurmen sowie sie einem Blut- und Gesundheitscheck bei einem Tierarzt unterziehen zu lassen. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen können ansteckende Krankheiten insbesondere aus Südeuropa eingeschleppt werden.

Bei einer Reise mit Hund ins EU-Ausland ist eine gültige Tollwut-Impfung Pflicht und gehört somit auf jeden Fall in den EU-Heimtierausweis. Deutschland gilt seit 2008 als tollwutfrei. Bleibt ein Hund ausschließlich in unseren Breiten, ist eine Impfung nicht zwingend erforderlich. Mehrere Tollwutimpfstoffe für Hunde haben eine Zulassung für drei Jahre. Impfstoffe, die nur für ein oder zwei Jahre zugelassen sind, sollte man nicht geben lassen. (Quelle: www.deine-tierwelt.de).