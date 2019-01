VfB-Neuzugang Steven Zuber „In mich werden große Hoffnungen gesetzt“

Nach Alexander Esswein (kam auf Leihbasis von Hertha BSC Berlin) ist Zuber der zweite Flügelspieler, den VfB-Sportvorstand Michael Reschke in der Winterpause nach Stuttgart gelotst hat. Die beiden Neuzugänge sollen dem in der Hinrunde extrem lahmen Offensivspiel der Schwaben Flügel verleihen. „Wir wollten Optionen schaffen – speziell auch auf den Außenbahnen“, sagt Michael Reschke. Zuber habe „eine gewisse Vielseitigkeit“ und schon bewiesen, „dass er auf Bundesliga-Niveau ein richtig guter Spieler ist.“

Für 600.000 Euro Leihgebühr hat der 61-Jährige den Schweizer Nationalspieler bis zum Saisonende an den Neckar gelotst. Eine Kaufoption konnte der Stuttgarter Manager aber nicht heraushandeln. „So entgegenkommend waren die Hoffenheimer dann doch nicht“, so Reschke.

Den Wechsel vom Champions-League-Aspiranten aus dem Kraichgau zum abstiegsbedrohten schwäbischen Traditionsclub habe er ganz bewusst vollzogen, erklärte Zuber bei seiner offiziellen Vorstellung am Mittwoch. Die Tabellensituation des VfB sei ihm dabei „scheißegal“ gewesen: „Ich habe mich für den VfB und gegen andere Optionen entschieden.“

VfB-Debüt am Samstag gegen Mainz?

Wegen einer Kapselverletzung im Sprunggelenk reiste der 27-Jährige nicht mehr ins Winter-Trainingslager der Schwaben nach La Manga nach. Inzwischen ist die Blessur aber gut verheilt und einem Einsatz im ersten Rückrundenspiel gegen Mainz am Samstag (15.30 Uhr / ZVW-Liveticker) steht eigentlich nichts mehr im Weg. Zuber: „Der Knöchel ist gut. Ich konnte gestern Teile des Trainings absolvieren und hoffe, dass ich heute das ganze Training mitmachen darf. Es könnte auf jeden Fall bis Samstag reichen.“ Für das kommende halbe Jahr in Stuttgart hat sich der flexibel einsetzbare Flügelspieler, der sich selbst auf dem linken Flügel am stärksten einschätzt, klare Ziele gesetzt: „Ich komme schon mit gewissen Erwartungen an mich selber hier her. Ich will der Mannschaft helfen, da unten raus zu kommen.“ In Hoffenheim kam Zuber im letzten Halbjahr nicht mehr regelmäßig zum Einsatz. Ein Tapetenwechsel musste also her und der VfB ist wohl genau die richtige Herausforderung für den selbstbewussten Schweizer.

„Man kann auch in einem halben Jahr vieles bewegen“

„Stuttgart ist ein Verein, der nicht da hingehört, wo er momentan steht“, sagt Zuber und hofft auf regelmäßige Startelf-Einsätze unter Trainer Markus Weinzierl. Das unterstreicht der Olympia-Teilnehmer von 2012 mit klaren Ansagen: „Ich bin geholt worden, um etwas zu liefern und will meiner Rolle gerecht werden. In mich werden große Hoffnungen gesetzt.“ Die will Zuber erfüllen - auch wenn das Kapitel VfB Stuttgart im Sommer mit großer Sicherheit wieder zu Ende gehen wird.

„Ich freue mich auf die Aufgabe, habe vieles vor und im Sommer schauen wir dann weiter“, sagt Zuber und schiebt - ganz der abgezockte Profi mit 82 Bundesliga-Spielen auf dem Kerbholz - noch hinterher: „Im Fußball kann man auch in einem halben Jahr vieles bewegen.“