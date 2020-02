VfB Stuttgart 1:0 in Bochum: VfB beendet Auswärtsmisere

Bochum.

Der Bann ist gebrochen: Hamadi Al Ghaddioui hat den VfB Stuttgart am Montagabend zum Sieg über den VfL Bochum geschossen und den Schwaben so den ersten Auswärtsdreier seit dem 27. September 2019 beschert. Durch den knappen 1:0-Erfolg über die abstiegsbedrohten Bochumer ziehen die Stuttgarter nach Punkten mit dem Tabellenzweiten Hamburger SV gleich. Vor 18.090 Zuschauern an der Castroper Straße zeigte die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo eine ordentliche Halbzeit, baute dann im zweiten Durchgang aber extrem ab. Erst der eingewechselte Al Ghaddioui erlöste mit einem trockenen Abschluss in der 78. Minute die rund 2000 mitgereisten VfB-Fans.