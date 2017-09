VfB Stuttgart Das VfB-Lazarett leert sich

Badstuber und Ginczek arbeiteten individuell

Holger Badstuber, der sich am Sonntag in einem Testspiel gegen Großaspach an den Adduktoren verletzte, trainierte individuell auf dem Nebenplatz. Auch Stürmer Daniel Ginczek arbeitete nach überstandenen Knie-Problemen im Kraftraum.

Ob es die beiden aber in den Kader für die Partie gegen Schalke schaffen, ist noch unklar. Vor allem der Ex-Schalker Badstuber brennt auf einen Einsatz gegen seine alten Kollegen. Gleiches gilt für Dennis Aogo, der ebenfalls drei Jahre lang in Gelsenkirchen spielte: „Ich freue mich riesig aufs Wiedersehen, ich bin heiß auf Schalke, kenne jeden Spieler“, sagte der 30-Jährige am Donnerstag in einem Interview mit dem kicker.

Die Nationalspieler kehrten am Mittwoch zurück

Bis auf Ebenezer Ofori und Chadrac Akolo, die am Dienstagabend noch für Ghana bzw. die Demokratische Republik Kongo im Einsatz waren, kehrten die Nationalspieler am Mittwoch heil und unversehrt nach Stuttgart zurück und absolvierten teilweise noch ein individuelles Trainingsprogramm (Wie sich die VfB-Profis geschlagen haben, lesen Sie hier).

Auch am Donnerstag findet keine öffentliche Einheit auf dem Trainingsgelände an der Mercedes-Benz Straße statt. Weiterhin verzichten muss Trainer Hannes Wolf auf die Langzeitverletzten Matthias Zimmermann (Kreuzbandriss), Emiliano Insua (Schnittwunde) und Carlos Mané (Knorpelschaden).