VfB Stuttgart DFL terminiert Spieltage 15 bis 21

Stuttgart/Frankfurt.

Die DFL hat die zeitgenauen Ansetzungen für die Bundesliga-Spieltage 15 bis 21 veröffentlicht. Die beiden letzten Heimspiele in diesem Kalenderjahr bestreitet der VfB gegen Hertha BSC (15. Dezember, 15:30 Uhr) und den FC Schalke 04 (22. Dezember, 15:30 Uhr). In die Rückrunde starten die Schwaben mit einem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (19. Januar, Anstoß 15: 30 Uhr). Das Baden-Württemberg-Duell gegen den SC Freiburg steigt am 3. Februar von 18 Uhr an in der Mercedes-Benz Arena.