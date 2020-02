VfB Stuttgart Elfjähriger baut Lego-Version der Mercedes-Benz-Arena

Doch warum hat sich der junge Engländer ausgerechnet in die deutschen Fußballtempel verguckt? „Die Atmosphäre ist viel besser als in England“, erklärt er seine Faszination, „auch der Fußball ist aufregender und die deutschen Stadien sind einzigartig und spannend. In England sehen viele Stadien gleich aus. Das ist ein bisschen langeweilig.“ Vor der nächsten Reise nach Deutschland wartet auf Joe aber nun erst einmal eine Menge Arbeit. Und dann kommt dem Nachwuchs-Modellbauer in dieser Woche auch noch der ganz normale Alltag eines Elfjährigen in die Quere. „Sorry, kann diese Woche nicht mehr weiterbauen“, twitterte er am Dienstag. Die Schulaufführung vom „Wizard of Oz“ wartet – aber danach geht’s direkt wieder auf die Lego-Baustelle.

Bereits fertige Modelle