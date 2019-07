VfB Stuttgart im Trainingslager Thommy vor Wechsel, Massimo knickt um

Der 18-Jährige knickte bei einer Torschussübung auf der Anlage des FC Abtwil-Engelburg um und musste anschließend neben dem Platz von Physiotherapeut Gerhard Wörn und Mannschaftsarzt Dr. Raymond Best am linken Sprunggelenk behandelt werden. Eine eingehende Untersuchung brachte dann am frühen Nachmittag die Diagnose: Massimo hat sich einen Anriss des mittleren Außenbandes im linken Sprunggelenk zugezogen und fällt damit die nächsten Tage aus. Offensivspieler Erik Thommy steht derweil kurz vor einem Wechsel. Der 24-Jährige verabschiedete sich am Morgen von der Mannschaft und reiste zu Vertragsgesprächen „mit einem anderen Verein“ ab, so der offizielle Terminus. Bundesligist Fortuna Düsseldorf soll schon länger an dem Flügelspieler interessiert sein. Thommy war im Januar 2018 vom FC Augsburg zum VfB gewechselt, in der Rückrunde der Abstiegssaison aber kaum noch zum Einsatz gekommen.

In der Einheit am Montagmorgen standen vor allem Torabschlüsse im Fokus. Und Trainer Tim Walter war dabei nicht mit allen Zuspielen auf seine Stürmer zufrieden und machte seinem Unmut Luft. So schimpfte er zum Beispiel mit dem argentinischen Stürmer Nicolas Gonzalez: "Nico, du spielst Bälle wie meine Oma!"

Auf dem Trainingsplatz geht es für die VfB-Profis um 17 Uhr weiter.