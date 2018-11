VfB Stuttgart Markus Weinzierl beklagt mangelnde Fitness

Stuttgart.

VfB-Trainer Markus Weinzierl hat sich vor dem wichtigen Spiel in Nürnberg in der Sport Bild zum Fitness-Defizit seiner Mannschaft geäußert. „Frankfurt ist gegen uns 400 Meter mehr gesprintet und hatte 600 Meter mehr Tempoläufe. Das ist in der Summe ein Kilometer mehr mit hoher Geschwindigkeit“, sagte Weinzierl und beklagte: „Wir konnten das Tempo nicht mitgehen und waren in der Intensität unterlegen.“