VfB Stuttgart So liefen die Länderspiele der VfB-Profis

Ein Kantersieg für Timo Baumgartl und die deutsche U-21-Nationalelf, Santiago Ascacibar feierte sein Debüt in der Albiceleste und Benjamin Pavard duellierte sich mit Kroos und Co.: Neun VfB-Profis waren in den vergangenen Tagen für ihre Nationalmannschaften im Einsatz. Bis spätestens Donnerstagabend erwartet Trainer Tayfun Korkut alle seine Schützlinge wieder zurück in Stuttgart.