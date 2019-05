VfB Stuttgart Sven Mislintat arbeitet zunächst im Hintergrund

Natürlich hat Sven Mislintat auch ein Büro in der Mercedesstraße 109. Am 1. Mai hat der in der Branche hoch geschätzte 46-Jährige auch offiziell als neuer Sportdirektor des VfB Stuttgart angefangen - aber für die Mannschaft, die Fans und die Medien soll sich in den wichtigen letzten Wochen des Abstiegskampfes in der Fußball-Bundesliga nichts ändern. Selbst Interimstrainer Nico Willig hatte bis Donnerstagmittag noch kein längeres Gespräch mit ihm. Ob der Mann, der aus seiner Zeit als Chefscout von Borussia Dortmund den Beinamen "Diamantenauge" hat, im VfB-Clubzentrum oder am Trainingsplatz ist oder nicht, soll keine Rolle spielen.

Mislintat soll künftig die Medienarbeit rund um die VfB-Spiele übernehmen

Am Samstag bei Hertha BSC (15.30 Uhr / ZVW-Liveticker) wird also erneut Sportvorstand Thomas Hitzlsperger bei Bedarf vor dem Anpfiff mit den Reportern von Sky sprechen und nach der Partie vielleicht ein paar einordnende Sätze in der Kabine oder der Mixed Zone sagen. Mislintat wird allenfalls auf der Tribüne zu sehen sein, wahrscheinlich aber nicht mal das. Bis er wirklich in der Öffentlichkeit auftaucht, dauert es.

"Die offizielle Vorstellung von Sven Mislintat erfolgt im Rahmen einer Pressekonferenz im Mai", hieß es bei der Bekanntgabe des Coups vor drei Wochen. In diesem Fall heißt das wohl Ende Mai. Bis dahin will sich der Familienvater öffentlich nicht äußern, auch nicht mittelbar durch einen Sprecher des VfB Stuttgart.