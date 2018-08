VfB Stuttgart Tausende Fans strömen zum "Tag des Brustrings"

„Ich bin unglaublich stolz, Präsident eines Vereins mit so viel Strahlkraft und Tradition zu sein“, sagte VfB-Präsident Wolfgang Dietrich vor rund 3000 Fans. „Wir wollen unsere Tradition sichtbar sowie erlebbar machen und auch in Zukunft weiterhin mit so viel Leben füllen.“

Als besonderes Highlight steht um 16.45 Uhr ( ZVW-Liveticker ) das Freundschaftsspiel gegen den amtierenden Europa-League-Champion Atletico Madrid auf dem Programm. "Die Unterstützung unserer Fans ist großartig und eine große Motivation für uns", sagte VfB-Trainer Tayfun Korkut.

Ein Zuschauermagnet war auch an diesem Tag der VfB-Mannschaftsbus, auf dessen Seite 40.000 Mitgliedernamen stehen.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie vom "Tag des Brustrings" beim VfB Stuttgart.