VfB Stuttgart Wer spielt, wenn alle Innenverteidiger wieder fit sind?

Karazor fühlt sich in der Abwehrzentrale pudelwohl

Neu-Innenverteidiger Karazor fühlt sich nach eigener Aussage auf der zentralen Position in der Dreierkette „pudelwohl“. Dort führt der 1,90 Meter große Schlaks am Boden und in der Luft zahlreiche Zweikämpfe und hat viele Ballkontakte. „Das tut mir gut, so komme ich gut ins Spiel rein.“ Der 23-Jährige war im Sommer 2019 als Wunschspieler von Ex-Trainer Tim Walter nach Stuttgart gekommen. Nach einem holprigen Saisonstart spielte er in den letzten Spielen vor der Winterpause allerdings überhaupt keine Rolle mehr. Doch dann bekam Karazor unter dem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo eine neue Chance. Statt auf die Sechserposition beorderte Matarazzo den gebürtigen Essener in die Innenverteidigung, wo er 2020 in allen Ligaspielen über die volle Distanz auf dem Platz stand und überzeugte.

Trainer Matarazzo hat die Qual der Wahl

Die Spiele gegen Heidenheim (3:0), St. Pauli (1:1), Bochum (1:0), Aue (3:0) und Regensburg (2:0) haben gezeigt: Die aus der Not geborene Idee, Routinier Holger Badstuber hatte sich im Wintertrainingslager eine Adduktorenverletzung zugezogen, funktioniert. Selbst die Verletzung von Kapitän Marc Oliver Kempf brachte die Stuttgarter Defensive nicht ins Wanken. Doch was wird aus der eingespielten Kette um Karazor, wenn im März drei erfahrene Innenverteidiger wieder spielfit werden? Marcin Kaminski, Holger Badstuber und Marc Oliver Kempf scharren mit den Hufen. „Sehr oft sind Spieler wie die Kinder im Bonbonladen“, sagt Trainer Matarazzo, „sie wollen immer alles haben.“