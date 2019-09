VfB vor Spitzenspiel in Bielefeld „Zweite Chance“ für Ascacibar, „großes Kompliment“ für Bredlow

Stuttgart.

Am Montag gönnt Trainer Tim Walter seinen Spielern eine kurze Verschnaufpause, ehe die Profis des VfB Stuttgart am Dienstag die Vorbereitungen für das Spitzenspiel bei Arminia Bielefeld (Freitag; 18.30 Uhr) aufnehmen. Wieder voll ins Mannschaftstraining integriert ist seit dem Sonntag auch Santiago Ascacibar. Der junge Argentinier hatte in der Vorwoche aus disziplinarischen Gründen nicht mit dem Team trainieren dürfen. Zudem musste er eine Geldstrafe an eine karitative Einrichtung zahlen.