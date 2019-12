VfL Waiblingen Handball: Mandy Hoogenboom spielt nicht mehr

Eine Perspektivspielerin fürs Tor verpflichtet

Noch am Mittwoch gab der Verein zwar bekannt, dass er bereits eine Torhüterin für die kommende Runde verpflichtet hat. Doch es ist keine zweitligaerfahrene, sondern eine Perspektivspielerin: Die 18-jährige Vivien David wechselt vom Jugendbundesliga-Team des Erstligisten HSG Blomberg-Lippe nach Waiblingen. Das gab VfL-Torwarttrainer und Frauen-Sportkoordinator Fabian König in einer Pressemitteilung des Vereins bekannt. Die Abiturientin, die derzeit auch für die Drittliga-Mannschaft der HSG im Einsatz ist, erhält beim VfL einen Drei-Jahres-Vertrag.

Vivien David startete ihre Handballkarriere im Alter von sechs Jahren bei der HSG Augustdorf/Hövelhof, zunächst noch als Feldspielerin. „Eher unfreiwillig“ sei sie eineinhalb Jahre später im Tor gelandet, wird die Ostwestfälin in der VfL-Pressemitteilung zitiert. „Weil wir keine Torhüterin hatten, wurde ich reingestellt.“ Nach dem Wechsel zum TuS Brake/Bielefeld zog es David zu ihrem aktuellen Verein HSG Blomberg-Lippe. Mit der Auswahl des Handballverbands Westfallen gewann die 1,81 Meter große David im Jahr 2017 den Jugend-Länderpokal, ein Jahr später gab’s den Vizetitel. In der vergangenen Saison wurde die Torhüterin mit der A-Jugend der HSG im Final-Four um die deutsche Meisterschaft Dritter.

Fabian König hatte Vivien David laut Pressemitteilung das erste Mal beim Länderpokal 2017 beobachtet, im Oktober 2019 folgte das Probetraining beim VfL Waiblingen. „Sie hat einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Nachdem sie sich in der Jugend-Bundesliga und in der 3. Liga etabliert hat, sehe ich in der Perspektive, in der 2. Liga zu spielen, den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung.“ Die 18-Jährige erhalte zudem die Möglichkeit, ihre Ausbildung zur Physiotherapeutin in Schorndorf zu starten und somit Sport und Beruf miteinander zu verbinden.

Die Mitteilung schließt mit einem Statement von David zu ihrem Wechsel: „Das Konzept des VfL hat mich überzeugt, und ich fühlte mich von der ersten Sekunde an sehr wohl im Training. Die Atmosphäre in Waiblingen ist ebenso familiär wie professionell.“ David sehe gute Rahmenbedingungen, um sich weiterzuentwickeln und in der 2. Bundesliga zu etablieren.