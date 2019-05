Von der Liebe zum Essen leben Foodblogger-Paar aus Rudersberg

Mirja Glatz: "Die Leute merken, dass ich mit Herzblut dahinterstecke"

Vermutlich denken trotzdem noch immer manche Mitmenschen, die beiden seien arbeitslos oder so, weil sie tagelang und länger ihr Häuschen nicht verlassen. Doch Oberndorf hat Internetanschluss. Die Glatz Media GmbH der beiden Oberndorf-Bewohner lebt vom, mit, im Internet. Doch, doch, das geht, anscheinend ziemlich gut sogar. Sofern man einen Namen hat in der unüberschaubaren Schar derer, die Fotos von Essen posten, übers Essen schreiben, Videos vom Kochen und Essen ins Netz stellen. Geld verdient, wer aufgrund seiner Reichweite für attraktive Partner interessant ist. Schnell nicht mehr interessant für Blog-Nutzer ist, wer seine Glaubwürdigkeit verliert, weil er wahllos Werbung macht. Mirja Glatz, im Unternehmen fürs Kreative zuständig, befindet sich in einer Position, die ihr die Ablehnung von 95 Prozent der Anfragen potenzieller Partner möglich macht. Es dringt nur durch, betont sie, wer zu ihrem Konzept passt, wessen Produkte sie aus voller Überzeugung empfehlen kann und will. „Die Leute merken, dass ich mit Herzblut dahinterstecke“, erklärt die 29-Jährige ihren Erfolg.

Das Paar hat sich noch ein paar weitere Standbeine aufgebaut. Die beiden füttern Facebook und Instagram im Auftrag von Kunden, entwerfen Kochbücher, fertigen Fotostrecken und Videos für ihre Auftraggeber, darunter ganz Große in der Medienbranche: „Wir kreieren Inhalte.“ Jens Glatz, von Haus aus Betriebswirt, kocht in Shows vor Publikum, tritt im Fernsehen auf, reist mit Mirja durch die Lande, immer auf der Suche nach neuen Ideen rund ums Essen und Genießen.

Ländliche Idylle: „Wir lieben es hier“

Nachbarn in Oberndorf profitieren davon. Was in der Glatz’schen Testküche im Ofen schmort und im Kochtopf brutzelt, können die beiden nicht immer restfrei selbst verputzen. Wie gut, dass es in Oberndorf so eine „schöne Dorfgemeinschaft“ samt Abnehmern von Törtchen gibt, sagt Mirja Glatz. „Wir lieben es hier“, ergänzt ihr Gatte: „Man hört den Kauz schreien. Und nachts ist es hier dunkel.“ Kein Witz jetzt. Der 43-jährige Internet-Freak würde sich nicht wohlfühlen in einer Großstadt, in der nie die Lichter ausgehen, die immer brodelt und bebt.

Unterdessen räkelt und streckt sich Ernold Schmidtchen genüsslich vor den Großbildschirmen. Jetzt wär’ Mittagessen-Zeit, findet er vermutlich. Welche kulinarischen Köstlichkeiten an diesem Tag auf den Tisch seiner Mitbewohner kommen, bleibt ein Geheimnis, und auch auf die unvermeidliche Frage nach Platz eins in der privaten Lieblings-Essen-Rangliste gibt’s keine abschließende Antwort. „Das ändert sich ständig“, sagt Mirja Glatz, die allen Ernstes in Ungarn Veganes genossen hat.

Und in Oberndorf bestimmt wieder Maultaschen. Vegetarische.