Wahl-Check Plüderhausen Hornauer: „Ich will gar nicht Bürgermeister werden“

Als nach etwa einer halben Stunde Vortrag die ersten Leute aufstehen und gehen, hält Thomas Hornauer inne. Es sei ein guter Zeitpunkt zu gehen, erklärt er den verbliebenen geschätzten 60 Zuhörern. „Mein Sprechen wirkt extrem bewusstseinserweiternd.“ Wer keine Veränderung wolle, dem empfehle er, den Raum zu verlassen. Ähnliche Aufforderungen bringt Hornauer an diesem langen Nachmittag, der etwas nach 14 Uhr verspätet beginnt, immer wieder. Insgesamt rund sieben Stunden dauert die Veranstaltung – gegen 21 Uhr endet zumindest seine eigene Live-Übertragung aus der Halle. Als er, schon am Abend, eine „Pressekonferenz“ abhält und sich, live ins Internet übertragen, von den zwei anwesenden Journalisten befragen lässt, sitzen noch etwa 20 Menschen da, später kommen wieder ein paar mehr dazu.

Hornauer hat kein politisches Programm

Wer hofft, dem Bürgermeisterkandidaten Thomas Hornauer und seinem politischen Programm konkret näher zu kommen, der ist an diesem Nachmittag falsch. Ein politisches Programm hat er nämlich nicht und als Bürgermeisterkandidat sieht er sich eigentlich auch gar nicht in erster Linie. Er will Grundsätzlicheres erreichen.

Unehelicher Urenkel von König Ludwig II. von Bayern

Zunächst erzählt Hornauer in der Staufenhalle seine Lebensgeschichte, wobei er schon mit seinen Vorfahren beginnt. Er sei ein unehelicher Urenkel von König Ludwig II. von Bayern, erklärt er. Als eine Schlüsselszene seines Lebens sieht er, wie er als Wirt des Walkersbacher Colibri zu sich kommt und entscheidet, dem Alkohol abzuschwören. Das habe sich für ihn bezahlt gemacht, deswegen sei er erfolgreich geworden.

Strafanzeigen gegen das Rathaus und zwei Polizisten gestellt

Um die Bürgermeisterwahl und Plüderhausen geht es zunächst nur am Rande. Seine Bewerbung jedenfalls hat dazu geführt, dass er „Anormalitäten“ im Rathaus entdeckte: „Filz“ (in dem er auch die Schorndorfer Nachrichten mit drinstecken sieht) und „systematische Geldverschwendung“. Viel konkreter wird er nicht: „Das ist morgen dran“, sagt er und verweist auf die Kandidatenvorstellung der Gemeinde (Montag, 19. Februar, Staufenhalle, 19 Uhr). Aber er habe mehrere Strafanzeigen gestellt, unter anderem gegen das Rathaus und zwei Polizisten.

"Die Lust ist mir vergangen"

„Ich selber habe gar keinen Bock mehr, Bürgermeister von Plüderhausen zu werden“, sagt er. „Die Lust ist mir vergangen.“ Eben wegen dem, was er auf dem Rathaus entdecken musste. Was das ist, sagt er nicht, verspricht aber: Er werde Ordnung schaffen. Das wiederholt er mehrmals.

Hornauer: Miller ist geeignetste Mitbewerberin

„Ich sehe mich selber nicht als der beste Bürgermeister für Plüderhausen“, sagt Hornauer später. Aber er sehe, dass Amtsinhaber Andreas Schaffer gehen sollte. Und als „Verhaltensanalytiker“ habe er sich Mitbewerber Christian Maier genau angeschaut, der laufe unter der Rubrik „Pfeife“. Friedhild Anni Miller hält er für die geeignetste Mitbewerberin. Sie sei „die geeignetere Person, um Veränderungen zu bringen“. Wer Veränderungen wolle, der solle den Mut aufbringen, sie zu wählen.

Nicht überzeugen, sondern begeistern

Wofür er selbst eintritt: Die Menschen für sich selbst interessieren, so sagt er, sie dahin zu bringen, dass sie an der Selbstidentität arbeiten und der „Gefahr des gezüchteten Bewusstseins“ entgehen. Nach seinen kommunalpolitischen Zielen für Plüderhausen gefragt, meint er: „Ich will nichts versprechen, was ich nicht halten kann.“ Konkrete Projekte zu nennen sei „spekulativ“. Seinen Zuhörern sagt er: „Ich zeige, was ich getan habe, nicht, was ich will.“ Und: „Ich will keinen von euch überzeugen, ich will begeistern.“

"Wir müssen wieder Traditionen haben"

An einer Stelle nennt er aber doch ein konkretes Projekt, das er im Kopf hat. In leerstehenden Räumen am Marktplatz will er etwas für die Jugend machen und zwei Räume einrichten, einen „richtig germanischen“, wo die jungen Leute die deutsche Kultur „trainieren“ könnten, und einen für den internationalen Austausch. Überhaupt strebt er eine Belebung des Marktplatzes an: „mit Kultur, nicht mit Geschäften“. „Mal wieder ein Lagerfeuer“ müsse man dort machen, so seine Idee. Und dann sollten alle drum herum tanzen. „Wir müssen wieder Traditionen haben.“ Immer wieder sagt er: „Ich mache es nicht für euch, ich mache es für mich.“ Für seine Lebensqualität in Plüderhausen. Dort gefalle es ihm derzeit nämlich gar nicht.