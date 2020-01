Waiblingen.

Ein 24 Jahre alter Ford Focus-Fahrer hat am Donnerstag (30.1.) am Teiler B14 / B29 einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 24-Jährige gegen 6.40 Uhr auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Am Teiler B14 / B29 wollte er den Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er eine rechts neben ihm fahrende 54-jährige Ford Kuga-Fahrerin. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.