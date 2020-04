Waiblingen Altstadtfest Waiblingen fällt aus

Schlechte Nachrichten für alle Fans des Altstadtfests: Die Stadtparty fällt in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Lage ersatzlos aus – ein Novum in ihrer mehr als 40-jährigen Geschichte. Keine Livebands auf den Bühnen, keine Bier- oder Weinseligkeit an den Tischen. Das stimmt viele traurig, doch Groll gegen Berlin wäre fehl am Platz. An der Notwendigkeit der Absage scheint kein Zweifel zu bestehe – und genau deshalb kam die Bundesregierung mit ihrem pauschalen Verbot nur der Entscheidung zuvor, die sich in den vergangenen Tagen in Waiblingen zumindest abzeichnete.