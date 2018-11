Waiblingen Autofahrer stirbt bei Unfall

Am frühen Sonntagmorgen ( 04.11. ) verstarb ein Autofahrer noch am Unglücksort. Er war mit seinem Audi Cabriolet vom Kreisverkehr Weiler zum Stein in Richtung Bittenfeld unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache nach rechts auf den Schotterstreifen geriet, gegenlenkte, nach links in den Graben fuhr und sich schließlich auf einem Acker überschlug. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Nähere Informationen möchte die Polizei im Laufe des Tages bekanntgeben.