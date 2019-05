Waiblingen Baustart für 210 Wohnungen am Klinikareal

Waiblingen. Vier Jahre nach dem Abbruch des Kreiskrankenhauses ist der erste symbolische Spatenstich für das neue Wohngebiet gesetzt worden. In Halbhöhenlage und einem der größten Baugebiete in Waiblingen entstehen in mehreren Abschnitten 210 Wohnungen, und damit Platz für mehr als 400 Menschen, sowie eine viergruppige Kindertagesstätte. Baubürgermeister Dieter Schienmann hieß die künftigen Neu-Waiblinger schon mal herzlich willkommen.