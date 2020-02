Waiblingen-Beinstein 954 Unterschriften für Erhalt des Geldautomaten

Volksbank-Regionaldirektor äußert Verständnis für die Aufregung

Nicht nur in Beinstein, sondern auch in Hohenacker, Schnait, Strümpfelbach und weiteren Orten hat die Volksbank ihre Filialen bereits geschlossen, dafür aber eine rollende Bank-Filiale in Aussicht gestellt. Doch mit Misstrauen sieht man in Beinstein die mobile Filiale, die laut Volksbank-Vorstandsvorsitzendem Stefan Zeidler ab Sommer unterwegs sein wird . Bis die Filiale rollt, kann in Beinstein und den anderen betroffenen Orten weiterhin Geld am Automaten abgehoben werden.

„Kurzfristig bis Sommer bleibt der Automat zumindest in Betrieb, bis die mobile Filiale in Betrieb geht, von deren Nutzen ich allerdings nicht viel halte“, sagte der ehemalige Beinsteiner Ortschafts- und Waiblinger Stadtrat Friedrich Kuhnle bei der Übergabe der Listen. Was Kuhnle und seine Mitstreiter bei ihrem Kampf besonders umtreibt: Kunden, die woanders Geld abheben, kaufen womöglich auch woanders ein. Das wiederum wäre fatal für den Beinsteiner Cap-Markt samt den umliegenden Läden wie Schäfer, Schöllkopf und die Apotheke.