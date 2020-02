Waiblingen-Beinstein So funktioniert der „Feldsalat-Whirlpool“

Waiblingen-Beinstein.

In übereinander gestapelten grünen Kisten steht der gepflückte und schlammige Feldsalat zur Reinigung bereit. Er wächst auf Lehmlösboden, auf Feldern zwischen Beinstein und Korb. „So dreckig sieht er aus, so schlammig“, sagt Daniel Schmid. Der 50-Jährige ist Landwirt und Marktbeschicker. Er greift in eine der Kisten hinein und präsentiert auf seiner Handinnenfläche das grüne Büschel, an dem noch jede Menge Erde und Schlamm hängt. Das soll sich jetzt ändern: Schmid nimmt die Reinigungsanlage in Betrieb, die er selbst als „Feldsalat-Whirlpool“ bezeichnet. Der Motor brummt, die Düsen fangen an zu arbeiten, das Wasser in der Wanne sprudelt. Daniel Schmid hebt eine Kiste an und kippt den Inhalt in die Wanne. Der Feldsalat taucht kurzzeitig unter. Durch die Erde und den Schlamm wird das Wasser in der Wanne braun. Vom Wasser getrieben, wandert der Feldsalat durch die Anlage, wird an drei Stellen zusätzlich mit Wasser abgebraust, ausgesiebt und landet abschließend – größtenteils von Erde und Schlamm befreit – auf einem Fließband. Mitarbeiter, die an der Anlage stehen, sortieren den gesäuberten Feldsalat in eine neue Kiste ein. Vom Startpunkt der Anlage aus zeigt Daniel Schmid auf die Endstation und sagt: „Da hinten ist’s fast küchenfertig.“