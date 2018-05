Waiblingen Bosch streicht 170 Stellen in Waiblingen

Der Umsatz mit den in Waiblingen produzierten Verpackungsmaschinen ist in den vergangenen Jahren gesunken, heißt es in der Pressemitteilung. Für die kommenden Jahre erwartet das Unternehmen wieder eine stärkere Nachfrage, insbesondere für das in Waiblingen produzierte Produktprogramm für die Pharmaindustrie. Allerdings bestehe ein hoher Preis- und Wettbewerbsdruck im Markt, vor allem bei Verpackungsmaschinen für die Nahrungsmittelindustrie. Der Geschäftsbereich müsse deshalb die Wettbewerbsfähigkeit in Waiblingen sowohl in der Produktion als auch in den Verwaltungsfunktionen der Zentrale verbessern. Dies führt auch zu einem Beschäftigungsbedarf. Bis Ende 2020 sollen rund 170 Stellen abgebaut werden. Aktuell sind 950 Personen bei Bosch Packaging Technology tätig.

2016 hatte Bosch Packaging Technology einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro erzielt und bewegte sich damit auf Vorjahresniveau. Das Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge weltweit einer der führenden Anbieter von Prozess- und Verpackungstechnik. Die Zahl der Mitarbeiter an den mehr als 30 Standorten stieg von 6200 auf 6300.