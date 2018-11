Waiblingen Brand auf dem Rathausklo

Waiblingen.

Einen Schreck erlebten am Mittwoch gegen 14.30 Uhr die Mitarbeiter des Waiblinger Rathauses. In einer Toilettenanlage auf der Rückseite des Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen. Einige brennende Einrichtungsgegenstände verursachten starke Rauchentwicklung. Alle Menschen, die sich im Gebäude aufhielten, gelangten unverletzt ins Freie. Wegen der Lage der Toiletten wurde das Treppenhaus des Hauptgebäudes nicht groß in Mitleidenschaft gezogen, nur durch einige höher liegende, gekippte Fenster drang Rauch in Büroräume.