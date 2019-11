Waiblingen.

Eine Schwelbrand in einer Wäscherei in der Waiblinger Dieselstraße musste die Waiblinger Feuerwehr am Mittwoch Abend löschen. Alarmiert wurde sie gegen 19.20 Uhr offenbar von einem Jogger, dem der schwarze Rauch auffiel, der aus dem Erdgeschoss der Wäscherei nach außen drang. Flammen schlugen den Feuerwehrleuten dann freilich nicht entgegen, zu löschen gab es freilich schon. Nach und nach rollten die Wehrleute die Wagen mit der Wäsche ins Freie. Derweil schauten andere, ob in der Wohnung über der Wäscherei jemand wohnt. Es war zum Glück nicht der Fall. Die sehr vernehmlichen Warnmelder in der Wäscherei selbst hätten die Bewohner drüber wohl auch aufgeschreckt, meint Jürgen Aldinger, der stellvertretende Kommandant der Waiblinger Wehr. Außer den Waiblinger Feuerwehrleute waren auch welche aus Hegnach und Bittenfeld im Einsatz.