Waiblingen-Neustadt.

Hoher Besuch an der Friedenschule Neustadt: Ex-VfB-Profi und -Nationalstürmer Cacau hat Jugendlichen am Freitag Zertifikate einer Trainerausbildung des Deutschen Fußballbunds überreicht. Die Friedensschule war vom Württembergischen Fußballverband als Ausbildungsstätte ausgewählt worden, um die Qualifizierung zum „DFB-Juniorcoach“ für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 anzubieten. 40 Stunden lang wurden diese von A-Lizenz-Trainern des DFB angeleitet. Die Aktion soll den frühzeitigen Einstieg in die Trainerausbildung ermöglichen. Am Lehrgang in diesem Jahr nahmen Schüler aus dem ganzen Kreis teil. Er ist eingebettet im Schulprogramm der Friedensschule als Gemeinschaftsschule mit Sportprofil. Bild: Büttner