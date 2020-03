Waiblingen Corona: Schutz in Postbank noch ausbaufähig

Auch fehlten Plexiglasscheiben, die beim Kundenkontakt am Schalter für Schutz sorgen. Davon konnten wir uns bei einem zunächst privat veranlassten Besuch der Filiale mit eigenen Augen überzeugen. Wie kann das sein, obwohl die Filiale von sehr vielen Kunden täglich aufgesucht wird?

In Supermärkten haben die Beschäftigten an der Kasse zunehmend Mundschutz und Handschuhe, es gibt auch Plexiglasscheiben. In der Postbankfiliale in Waiblingen war am Dienstag nur ein Hinweis am Eingang leicht erkennbar, dass sich nicht mehr als vier Leute im Kundenbereich aufhalten sollen und es gab den Hinweis, am Schalter 1,50 Meter Abstand zu halten. Letzteres ist aber auch nur schwer möglich, wenn man Bargeld übergibt oder ein Paket abgibt. Als dann an jenem Dienstagvormittag mehr als vier Leute in der Filiale waren, hat kein Mitarbeiter etwas zu den Kunden gesagt.