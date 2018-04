Waiblingen Die längste Toilette des Landkreises

Wer aus Richtung Stuttgart kommend auf den B-29-Parkplatz bei Beinstein einbiegt, findet gleich neben einem fest montierten Vespertisch einen ganz offenkundig vielbegangenen Trampelpfad, der nach rechts eine Böschung emporführt.

Ein drängendes Entleerungs- und Erleichterungsbegehr

Dort oben verläuft, parallel zur Straße, eine Hecke, winters dürr, sommers üppig. Dieser Streifen Buschwerk ist ein natürlicher Sichtschutz: Er gewährt dem Reisenden, den ein drängendes Entleerungs- und Erleichterungsbegehr plagt, direkt an der Schnelltrasse und in freier Luft eine gewisse Intimität.

Wer sich dahinter hinkauert, kann dem vorbeirauschenden Verkehr getrost das freigelegte Hinterteil zuwenden, ohne bemerkt zu werden, und muss nur aufpassen, dass nicht just im Moment dampfender Geschäftigkeit auf dem dort oben entlangführenden Radweg jemand dahergondelt.

Dass dieser Standort als wilde Toilette nicht nur theoretisch geeignet ist, sondern auch praktisch fleißig genutzt wird, verraten eindeutige Indizien, die sich auf einer Länge von rund 80 Metern am Gestrüpp lagern. Um nicht zu deutlich zu werden, nur so viel: Klopapierknäuel an Klopapierknäuel liegt im Gras, und wer sich all das näher anschaut, sollte gründlich aufpassen, wo er hintritt.

Plastikverpackungen, Büchsen, Tüten – ein Müllkippen-Stillleben

Offenbar hat der eine oder andere Gast während der Verrichtung auch einen Schluck verdauungsanregenden Jägermeister genommen, manch leeres Fläschchen deutet darauf hin. Dazu: Plastikverpackungen, Büchsen, Tüten – ein Müllkippen-Stillleben.

So ziemlich rund um die Uhr stehen Lastwagen auf diesem Parkplatz. Lkw-Fahrer – sie kommen, den Nummernschildern zufolge, aus Polen oder Rumänien, Rotterdam oder Hamburg, kurz, den verschiedensten Weltgegenden – nutzen die Anlage, um Rast zu machen, vorgeschriebene Pausenzeiten einzuhalten; oft auch, um zu übernachten.

Drei Momentaufnahmen an einem Spätnachmittag im März: Hier montiert sich einer gerade eine Satellitenschüssel fürs Feierabend-Fernsehen aufs Fahrzeugdach. Da erklimmt einer, eine Papierrolle in der Hand, die Böschung.

Dort hinten hält einer an, steigt aus, will ebenfalls zur wilden Toilette hoch, bemerkt den Reporter, der mit dem Schreibblock umherstromert – und steigt, vermutlich mit zusammengekniffenen Pobacken, wieder ein und braust davon, um sich einen weniger unter Beobachtung stehenden Ort zu suchen. Der arme Mann, wir haben ihn vergrämt.

Im Grunde haben die nationalen und internationalen Werktätigen der Transportbranche unser Verständnis verdient: Kein Mensch kommt dauerhaft ohne Erleichterung aus, und da Lkw-Fahrer meist von einem harschen Zeitdiktat vorangepeitscht werden, können sie wohl nicht einfach mal von der eigentlichen Route abbiegen, um irgendwo abseits mühselig eine Gaststätte mit X-Tonner-kompatiblem Stellplatz-Angebot aufzusuchen.

Vermutlich genießt der Beinsteiner Parkplatz dank Mundpropaganda einen guten Ruf in der Truckerszene: Wenn’s pressiert – dort findest du eine exquisite Hecken-Infrastruktur.

Nur: Schön ist es halt nicht. Und eine Toilettenanlage gibt es längs der B 29 weder auf dem Beinsteiner Parkplatz noch ostwärts bei Winterbach, Urbach oder Plüderhausen. Warum eigentlich nicht?

Hoffnung naht – oder auch nicht: Das Land zeigt auf den Bund

„Entsprechend den Empfehlungen für Rastanlagen an Straßen“ sei „an autobahnähnlichen Bundesstraßen ein Regelabstand“ zwischen Toiletten „von 25 bis 30 Kilometern vorgesehen“, teilt das Landes-Verkehrsministerium mit. Die Entfernung auf der B 29 vom Teiler B 14 bis Plüderhausen aber beträgt nur 21 Kilometer. Dass es also auf dieser Strecke keine einzige Schüssel oder Rinne am Straßenrand gibt, entspreche „rein formal dem Regelwerk“.

Richtig sei prinzipiell allerdings, dass in Baden-Württemberg „hinsichtlich Lkw-Parkplätzen ein Defizit besteht“. Das Landes-Verkehrsministerium habe deshalb für „Bundesstraßen mit weitgehend autobahnähnlichem Ausbaustand“ bereits „eine Konzeption erarbeitet“, um Rastplätze „über die in den Regelwerken festgelegten Kriterien hinaus zusätzlich mit WC-Anlagen“ zu bestücken. Entsprechende Pläne liegen offenbar in der Schublade.

Klitzekleiner Haken: Das müsste jemand bezahlen. Und dieser Jemand, findet Stuttgart, wäre Berlin; denn bei Bundesstraßen, der Name sagt es, sei der „finanzierende Baulastträger“ der Bund. Aber „eine Aussage hierzu“ aus der deutschen Hauptstadt „liegt uns bisher leider nicht vor“.

Frei übersetzt: Es könnte schon sein, dass sich mal was ändert. Vielleicht. Eines Tages. Oder auch nicht. Bis dahin wird für Brummifahrer mit Darm- und Blasendruck die längste Toilette des Landkreises die exklusive Deluxe-Adresse bleiben.