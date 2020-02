Waiblingen Die neue Toilette am Bahnhof ist da

Das WC kann von einer Person genutzt werden. 15 Minuten lang hat man Zeit für den Toilettengang, dann ertöne ein Warnton und die Toilette werde nach zwei bis drei Minuten entriegelt, so der Sachbearbeiter. Für körperlich Beeinträchtigte könne ein Schlüssel beantragt werden. Mit diesem können zum Beispiel Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer, Blinde und Menschen mit chronischer Blasen- und Darmerkrankung europaweit Toiletten und andere sanitäre Anlagen nutzen. Der Schlüssel mit einer Liste aller teilnehmenden Toiletten in Europa kann bei dem Club Behinderter & ihrer Freunde in Darmstadt für 30 Euro bestellt werden. Toiletten an mehr als 12 000 Standorten in Europa können Menschen mit Behinderung so nutzen.