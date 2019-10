Waibingen.

Feiern, mitsingen, tanzen: Die Live-Nacht in Waiblingen lockt das Partyvolk in Bars und Kneipen, denn es hat sich längst herumgesprochen, dass bei diesem Event jeder das Passende findet. Acht Bands traten am Samstagabend (26.10.) in sieben Waiblinger Lokalen auf, und vermutlich sind die Letzten erst nach Hause gegangen, als die Uhr schon umgestellt war. Klicken Sie sich durch unsere Fotostecke.