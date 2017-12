Waiblingen E-Zigaretten: Mehr Nutzen, mehr Schaden?

Deutschland fällt durch Negativrekorde auf

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) rät vom Konsum von E-Zigaretten ab. Auch als Ausstiegshilfe bei der Tabakentwöhnung eignen sich E-Zigaretten aus Sicht der BZgA nicht.

Bei der Deutschen Konferenz für Tabakkontrolle Anfang Dezember wurden – wie schon oft zuvor – schwere Vorwürfe laut: „Beim Kampf gegen die durch Rauchen verursachten Gesundheitsschäden fällt Deutschland vor allem durch Negativrekorde auf: Es ist das einzige Land in der Europäischen Union, das uneingeschränkt große Plakatwerbung für Tabakprodukte erlaubt. Deutschland hat europaweit die größte Dichte an Zigarettenautomaten und in den meisten Bundesländern einen unzureichenden Nichtraucherschutz. Deswegen gehört es seit Jahren in der Tabakkontrolle zu den Schlusslichtern in Europa“, kritisiert das Deutsche Krebsforschungszentrum. Das Zentrum hat zuletzt 2015 einen Tabakatlas herausgegeben. Demnach sterben in Deutschland jedes Jahr 121 000 Menschen an den Folgen des Rauchens: „Somit sind 13,5 Prozent aller Todesfälle auf das Rauchen zurückzuführen.“ Das Rauchen koste die Gesellschaft rund 80 Milliarden Euro im Jahr, etwa für Behandlungen oder Produktionsausfälle.

