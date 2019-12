Waiblingen/Fellbach Personenunfall: Wie die Feuerwehr den Einsatz erlebt hat

Der 78-jährige Verunglückte schwebt jedoch weiter in Lebensgefahr, auch nach einer Notoperation im Klinikum Winnenden, betonte am Mittwoch ein Sprecher der Bundespolizei Stuttgart auf Nachfrage.

Nahm der 78-Jährige eine Abkürzung?

Ersthelfer und Notarzt hatten den 78-Jährigen am Dienstagabend neben den Gleisen erstversorgt. Die Feuerwehr hatte oben auf der Brücke der Waiblinger Westumfahrung und auf einer Radwegbrücke gegenüber große Scheinwerfer aufgestellt und den Unfallort unten in der tiefen Gleistrassenmulde ausgeleuchtet. Deshalb musste eine Spur der Westumfahrung mehr als eine Stunde lang bis gegen 19 Uhr gesperrt werden. Das führte zu Verkehrsbehinderungen auf der Straße. Wegen der Zugstreckensperrung zwischen Fellbach und Waiblingen herrschte an den Bahnsteigen bis gegen 19.30 Uhr Chaos.

Ungemach auch für den Zugfahrer und die etwa 100 Fahrgäste des Regionalexpresses, der von Gaildorf nach Stuttgart unterwegs gewesen war und den 78-Jährigen offenbar seitlich touchiert und umgeworfen hatte. Sie mussten auf offener Strecke in den Waggons des notgebremsten Zuges warten, bis die Bahnstrecke um 19.26 Uhr wieder freigegeben werden konnte.

Was der 78-Jährige mit Fahrrad neben dem Gleisbett zu suchen hatte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, auch die Beantwortung der Frage, wie er dort hingelangte. Als „Abkürzung“ zur Überquerung taugt die tiefe Trassenmulde mit mehreren Gleisen, die zum Teil sogar noch über einen halben Meter erhöht sind, nicht. Neben der überquerenden Radwegbrücke führen auf beiden Seiten Stufen nach unten zum Gleisbett.

„Dort haben Kameraden, den Schwerverletzten in einer Schleifkorbtrage nach oben getragen. Der Rettungswagen wartete dort auf dem Radweg“, sagt Stephan Idler. Ob der 78-Jährige diese Stufen nahm, um hinunterzukommen, oder von weiter entfernt sich einige Zeit entlang der Gleise fortbewegte, ist unklar. Die beidseitigen Böschungen sind steil und mit Büschen und Gestrüpp überwuchert. Zurück in Richtung Waiblingen am DHL-Zentrum vorbei wird die Trassenmulde jedoch flacher.