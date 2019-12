Waiblingen/Fellbach Streckensperrung bei der S-Bahn im Feierabendverkehr

18.26 Uhr

Wie unsere Fotografin Alexandra Palmizi vor Ort berichtet, ist der Bussteig in Richtung Fellbach voller Menschen. Eine Regionalbahn steht noch am Waiblinger Bahnhof, die S-Bahnen enden und wenden dort.

18.21 Uhr

Ab sofort fahren vier Busse der Firma Schlienz als Busnotverkehr von Bad Cannstatt nach Waiblingen und in die Gegenrichtung. Das teilte der VVS mit. Zwischenhalte esind Sommerrain, die Lutherkirche in Fellbach und der Fellbacher Bahnhof. Reisende von und nach Nürnberger Straße werden gebeten, auf die Stadtbahn umzusteigen. Hatte die Bahn via Fahrplanauskunft noch mitgeteilt, es werde von einer Störungdauer bis etwa 19.45 Uhr ausgegangen, teilt der VVS mit: "Die Dauer der Störung können wir noch nicht abschätzen."

18.16 Uhr

18.11 Uhr

Die aktuelle Lage noch einmal zusammengefasst:

Wegen eines Personenausfalls ist die Strecke zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt für den Zugverkehr gesperrt. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen auf den Linien S2 und S3 und bei den Regionalbahnen. Die S2 verkehrt nur zwischen Filderstadt und Bad Cannstatt und Waiblingen und Schorndorf. Die S3 verkehrt nur zwischen Flughafen und Bad Cannstatt und zwischen Waiblingen und Backnang.

17.58 Uhr

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, ist auch der Regionalverkehr zwischen Hauptbahnhof und Schwäbisch Hall-Hessental von der Streckensperrung zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen bertoffen. Auch hier kommt es zu Verspätungen und Ausfällen. "Wenn möglich werden die Züge zwischen Backnang und Stuttgart Hbf umgeleitet", so die Bahn. Dadurch entfielen die Halte in Winnenden, Waiblingen und Bad Cannstatt. Es werde an der Einrichtung eines Ersatzverkehrs gearbeitet, die Bahn warte aber noch auf die Bestätigung der Partner. Die Störung dauere voraussichtlich noch bis 19.45 Uhr an.

17.52 Uhr

Eine Reporterin vor Ort meldet, dass nun Ersatzbusse vom Waiblinger Bahnhof nach Fellbach fahren. Laut VVS kann die Dauer der Störung noch nicht abgeschätzt werden.

17.51 Uhr

Die S2 verkehrt im Moment nur zwischen Filderstadt und Bad Cannstatt und zwischen Waiblingen und Schorndorf. Die S3 verkehrt nur zwischen Flughafen und Bad Cannstatt und zwischen Waiblingen und Backnang.

17.44 Uhr

Wegen eines Personenunfalls ist die Strecke zwischen Waiblingen und Fellbach für den Zugverkehr gesperrt. "Die genauen Auswirkungen können wir noch nicht abschätzen", teilt der VVS mit. Betroffen sind S2 und S3. Mehrere S-Bahnen fallen aus.