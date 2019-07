Waiblingen Feuerwerk verursacht Brand in Bittenfeld

Ein illegales privates Feuerwerk vor einem Haus am Sonntag ( 07.07. ) kurz nach Mitternacht hat in der Bittenfelder Schillerstraße eine Hecke und einen hölzernen Anbau in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf den Balkon und das Wohnhaus verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.