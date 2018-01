Waiblingen Frau sexuell belästigt

Waiblingen.

Bereits in der Nacht auf Sonntag hat es in Waiblingen eine sexuelle Belästigung gegeben. Eine 22-jährige Frau war gegen 4.30 Uhr von der Bahnunterführung in Richtung Innerer Weidach unterwegs, als sie von einem Unbekannten in der Nähe des Fitnessstudios angesprochen wurde. Der Mann riss ihre Jacke nach oben und fasste der Frau in den Schritt und an das Gesäß. Nachdem sich die Frau wehrte und den Täter anschrie, rannte er davon. Die Belästigung wurde der Polizei erst am Montagabend gemeldet.